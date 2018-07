2018 heet? En 1540 dan? 27 juli 2018

Of de zomer van 2018 de heetste wordt sinds het begin van de waarnemingen, weten we pas in augustus. Weerhistorici zijn echter meer gewend. In 1540 was het allicht de strafste zomer in duizend jaar. Hoezo, 1540? Thermometers bestonden niet. In Nederland begon men weliswaar in 1706 met vrij betrouwbare temperatuursmetingen, maar hoe flikten ze dat in de 16de eeuw? Weerhistoricus Jan Buisman bestudeerde voor zijn boek 'Duizend jaar weer in de Lage Landen' dagboeken, reisverslagen, kloostergeschriften, oogstgegevens en stads- en tolrekeningen. De conclusie is dat het zomerde van april tot oktober. Mensen stierven massaal aan zonnesteken, besmettingen en hartaanvallen. Het waterpeil zakte bij ons zo erg dat de molens stilvielen en graan niet langer gemalen kon worden, met hongersnood tot gevolg. De hitte was zo erg dat Keizer Karel V in augustus slechts één dag in Amsterdam bleef: de grachten stonken te hard. We geven hem geen ongelijk.

