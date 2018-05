201 km/u "om allochtonen af te schudden" 30 mei 2018

Een 51-jarige man uit Kortrijk die op 4 juni vorig jaar in Ardooie betrapt werd terwijl hij met 201 kilometer per uur over de E403 raasde, is voor de Brugse politierechter verschenen. Restauranthouder G.M. was naar eigen zeggen bang van enkele mannen die hem achtervolgden. "Een Audi met allochtonen was al enkele keren naast me komen rijden. In het verleden maakte ik al een overval en enkele diefstallen mee. Ik had schrik en probeerde hen af te schudden - ik moést dus wel zo snel rijden." De rechter hechtte weinig geloof aan die uitleg. Wat niet in G.M.'s voordeel pleitte: de man werd ook in 2003, 2004 en 2013 al veroordeeld. Deze keer wordt hij bestraft met een rijverbod van twee maanden en een boete van 1.296 euro. (SDVO)

HLN