2000 euro moet miljonair betalen na ongeval met vluchtmisdrijf 12 mei 2018

Miljonair Nicolas Saverys, CEO van rederij Exmar, kreeg van politierechter D'Hondt gisteren een geldboete van 2.000 euro en twee maanden rijverbod. Hij moet ook theoretische en psychologische proeven afleggen voor hij zijn Tesla weer mag besturen. Saverys reed op 14 juni 2017 - op 250 meter van zijn woonplaats in Waasmunster - tegen een wagen van asfalteerders. Omdat hij geen schade zag aan de wagen, beantwoorde hij eerst een telefoon van een belangrijke klant. Na tien minuten bellen, spraken de wegenwerkers hem aan. Ze vroegen hem om het aanrijdingsformulier in te vullen. Saverys dreigde dat hij hooggeplaatste mensen kende bij de politie, duwde zijn gaspedaal in en vluchtte weg, waarbij een wegenwerker bijna werd aangereden. "Volgende keer laat je de belangrijke klant even wachten en zeg je dat er andere zaken ook belangrijk zijn", gaf politierechter Peter D'Hondt hem nog mee. (KBD)

