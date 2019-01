200 vermisten na dambreuk in Brazilië 26 januari 2019

In Brazilië is het stadje Brumadinho overspoeld door een stroom van modder en afval. Voorlopig is slechts sprake van "verscheidene" doden, maar volgens de brandweer zijn liefst 200 mensen vermist. De modderstroom kwam op gang toen een dam brak bij een vlakbij gelegen ijzermijn. Veel mensen zitten nog vast in de smurrie die vrijkwam nadat de dijk het begaf. De dam is van mijnbouwgigant Vale, die het incident bevestigde en zei dat "volledige voorrang wordt gegeven aan de bescherming van de levens van werknemers en inwoners". Brumadinho, dat 450 kilometer ten noorden van Rio de Janeiro ligt, telt 33.000 inwoners.