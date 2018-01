200 uur werkstraf voor rapper die WAG slaat 00u00 0

De Brusselse rapper Tony Sad is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De man had zijn ex-partner, Sanne M. uit Roosdaal, geslagen en proberen af te persen toen hun relatie na 5 jaar op de klippen liep. Volgens de advocaat van Tony Sad is Sanne M. verantwoordelijk voor ernstige financiële problemen waarmee zijn cliënt heeft gekampt. Hij eiste het geld dat hij naar eigen zeggen in de renovatie van hun woning had gestoken en sloeg haar meermaals nadat hij haar met een basketbalspeler betrapt had.

