200 spinnen verhuisd voor zonnepanelenpark 03 september 2018

Zo'n 200 spinnen zijn afgelopen weekend verhuisd van een bedrijventerrein in Lommel, Kristalpark III, naar het nieuwe natuurgebied Balimheide een eindje verderop. De diertjes moeten verhuizen voor de aanleg van een groot zonnepanelenpark. Daarvoor wordt vanaf 1 oktober het gebied afgegraven en moet al het groen verdwijnen. Op het bedrijventerrein - met heel wat groen - leven duizenden lentevuurspinnen, een soort die elders in de wereld zeer zeldzaam geworden is. "Bijzonder spijtig", zegt Davy Paulus van Natuurpunt. Hij kwam, samen met vrijwilligers van spinnenvereniging Arabel, dit weekend met schopjes zo veel mogelijk spinnen uitgraven en 'verpoten'. "Een groot deel van de populatie zal allicht sterven, maar we hopen er de volgende weken in totaal een 500-tal te redden, voor de bulldozers komen." (RTZ)

HLN