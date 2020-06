Exclusief voor abonnees 200 rechtszaken rond homofobie in drie jaar tijd 24 juni 2020

De correctionele parketten in ons land hebben tussen 2017 en 2019 in totaal 196 homofobiezaken behandeld. De meeste zaken waren er in 2017 (110). Vooral Brussel (44) kreeg dergelijke dossiers voor de kiezen, gevolgd door Oost-Vlaanderen (31) en Henegouwen (27). Er werden voorts ook 27 homofobiezaken behandeld door de jeugdafdelingen van de parketten.