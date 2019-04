Exclusief voor abonnees 200 miljoen voor extra klassen 06 april 2019

De Vlaamse regering trekt de komende drie jaar 200 miljoen euro uit om extra plaatsen te creëren in het secundair onderwijs en, in mindere mate, het basisonderwijs. "De babyboom die we de afgelopen jaren in het basisonderwijs zagen, begint zich nu te verplaatsen naar het secundair", zegt onderwijsminister Crevits (CD&V). De regering legt voor de komende drie jaar 151 miljoen vast om 16.200 plaatsen te creëren in het secundair onderwijs en 2.300 plaatsen in het basisonderwijs. Daarnaast gaat er 50 miljoen euro extra naar de steden. Zij moeten dan samen met de scholen bekijken waar de nood het hoogst is.