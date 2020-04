Exclusief voor abonnees 200 miljoen opgehaald door VGP 22 april 2020

00u00 0

Het beursgenoteerde vastgoedbedrijf VGP haalde 200 miljoen euro nieuw kapitaal op bij institutionele investeerders. Topman Jan Van Geet en voorzitter Bart Van Malderen tekenden voor respectievelijk 70 en 40 miljoen euro in.

De investeerders betaalden 100 euro per aandeel. Dat was 4,58% onder de laatste beurskoers.

VGP wil het verse geld gebruiken voor de expansie van zijn investeringen in logistiek en semi-industrieel vastgoed.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen