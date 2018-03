200 kilo vlees ongekoeld vervoerd in sportzakken en koffers 26 maart 2018

In het Luikse Awans is een bestelwagen uit Roemenië onderschept die liefst 200 kilogram vlees vervoerde in sportzakken, koffers en plastic tassen. Het vlees was niet gekoeld en bestemd voor restaurants in Londen. De politie deed de ontdekking toevallig, meldt de Franstalige krant 'Sudpresse'. Ze zette de bestelwagen gisterochtend aan de kant voor een routinecontrole en stootte op de lading vlees, pasta, appelen en kledij. De chauffeur en drie Roemeense passagiers hadden Londen als eindbestemming. Daar zouden ze het vlees aan restaurants verkopen. Het voertuig was niet uitgerust met een frigo of een koelruimte. Het Federaal Voedselagentschap FAVV maakt vandaag een inventaris op van het vlees, de bestuurder kreeg al een boete omdat de bestelwagen overbeladen was. (JBG)

