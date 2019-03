200 fietsers liggen voor dood op kruispunt 18 maart 2019

Zo'n 200 jonge en minder jonge fietsers lagen gisteren voor dood op een kruispunt in Sint-Amandsberg, bij Gent. Het was hun manier om te ijveren voor veiliger verkeer, nadat op 22 februari op dezelfde plaats een vrouw werd meegesleurd door een afslaande vrachtwagen. Ze werd in levensgevaar afgevoerd. Volgens de organisatoren - een samenwerking van verschillende verenigingen - is het de eerste keer in Vlaanderen dat er naar zo'n felle actie wordt gegrepen. De mosterd voor hun zogeheten 'mass die in' haalden ze in Londen, Dublin en Berlijn. Na enkele minuten werd het kruispunt weer vrijgegeven. (DVL)

