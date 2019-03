Exclusief voor abonnees 200 euro bruto extra voor assistent-scheidsrechters 28 maart 2019

Het Referee Office van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een akkoord bereikt met de assistent-scheidsrechters die in play-off 1 daags voor de match op afzondering moeten gaan in Tubeke. Die extra dag moet hen toelaten om zich tactisch, technisch en fysiek beter voor te bereiden op de wedstrijd. Ze krijgen daar telkens 200 euro bruto voor betaald, een bedrag dat eenzijdig is opgelegd, zo valt te horen.

