200 euro boete voor dronken 'Pico' 08 februari 2018

Walter 'Pico' Michiels (54) heeft gisteren opnieuw zijn kat gestuurd naar de politierechter in Leuven. De gewezen spits uit F.C. De Kampioenen moest zich verantwoorden voor openbare dronkenschap in augustus vorig jaar in de studentenstad. Hij werd er op straat laveloos aangetroffen door agenten - al voor de vierde keer dat jaar. Voor de drie andere keren werd hij in totaal veroordeeld tot 1.200 euro boete. Nu kwam hij er vanaf met 200 euro. Michiels heeft ondertussen geen vast adres meer. Tienen was zijn laatste woonplaats, nu duikt hij regelmatig op in Leuven. (KAR)