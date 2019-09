Exclusief voor abonnees 200 bruidjes op de loop 30 september 2019

Bijna tweehonderd dames en enkele heren hebben gisteren in Ieper deelgenomen aan de Runaway Bride. Els Vangheluwe organiseerde de loopwedstrijd van 3 kilometer om de tiende verjaardag van haar bruidswinkel te vieren. "Het is toch jammer dat je een bruidsjurk maar één keer kan dragen, vindt iedereen. Dat bracht me op het idee om de Runaway Bride te organiseren. Enerzijds om de verjaardag van mijn winkel te vieren, anderzijds als eerbetoon aan mijn moeder, die onlangs overleed aan kanker", vertelt Els Vangheluwe (34). De opbrengst gaat naar Think Pink, de organisatie die zich inzet voor borstkankerpreventie. (LBR)

