200 berichten per dag om lief terug te winnen 29 maart 2019

34.000 telefoontjes en berichtjes in een half jaar tijd stuurde een 25-jarige man uit Poperinge naar zijn ex-lief, nadat die het had uitgemaakt - gemiddeld 200 per dag, aldus het Openbaar Ministerie. Te veel, vond de rechter, die hem gisteren veroordeelde tot 2 jaar cel met probatievoorwaarden. Nochtans werkte zijn tactiek, want de twee kregen opnieuw een relatie. Even toch - intussen zijn ze opnieuw uit elkaar. "Ik ben te ver gegaan", gaf de man toe. "Maar het komt zeker weer goed. Het is de liefde van mijn leven en ik laat haar zeker niet los." (CMW)