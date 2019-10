Exclusief voor abonnees 200 Belgische fans in Nur-Sultan 12 oktober 2019

Het moeten fanatiekelingen zijn. Liefst 200 Belgische supporters maken de verplaatsing naar Kazachstan. Evident is dat allerminst, want sommigen zullen meer dan 18 uur onderweg zijn en vertrekken via luchthavens in het buitenland. In de Astana Arena in Nur-Sultan is er plek voor ruim 30.000 toeschouwers. Het veld bestaat er uit kunstgras, wat veel Rode Duivels verafschuwen - het risico op blessures is een pak groter. (PJC)