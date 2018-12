200 Belgische experts moeten geheim Alzheimer ontrafelen 15 december 2018

00u00 0

Om de code van dementie te kraken, gaan 200 Belgische wetenschappers de hersenen cel per cel ontleden. Ondernemer Urbain Vandeurzen wil met 'Mission Lucidity' de ziekte van Alzheimer ontrafelen. De onderzoekers gaan daarvoor ook duizenden patiënten opvolgen, zodat ze meer data en dus meer inzicht krijgen in alzheimer, parkinson en ALS. In het meerjarenproject gaan de KU Leuven, het UZ Leuven, het onderzoekscentrum Imec, gespecialiseerd in chiptechnologie, en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) nauw samenwerken. Het project vertrekt met een startkapitaal van 15 miljoen euro, maar Vandeurzen hoopt extra geld te verzamelen, onder meer van de Bill & Melinda Gates Foundation.