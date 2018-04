200.000 euro voor opleiding tot trucker 12 april 2018

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) en haar collega van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) trekken 200.000 euro uit voor de werkingskosten voor de opleiding vrachtwagenchauffeur in het secundair onderwijs. Zo willen ze een belangrijke drempel wegnemen om meer leerlingen op te leiden tot trucker. De beslissing past in het kader voor het Logistiek Beleid van de Vlaamse regering. Voor de secundaire scholen is de opleiding erg duur: de brandstofkosten van de oefenvrachtwagens en de kosten voor het gebruik van oefenterreinen lopen al snel op tot 10.000 à 60.000 euro per school. (IVDE)