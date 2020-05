Exclusief voor abonnees 200.000 euro naar goed doel dankzij verkoop maskers 23 mei 2020

Handelsfederatie Comeos zal met de verkoop van mondmaskers Inter ondersteunen, een Vlaamse organisatie die mensen met een (mobiele) beperking helpt te integreren in de samenleving. "Er was afgesproken dat bij de verkoop van chirurgische maskers minstens 2 cent per stuk naar het goede doel zou gaan", zegt Dominique Michel, CEO van Comeos. "Voor Vlaanderen is dat Inter geworden, langs Franstalige zijde CAWaB, dat zich met dezelfde problematiek bezighoudt. We beogen een langdurige samenwerking. Er zijn al ruim 10 miljoen maskers verkocht, wellicht kunnen we beide organisaties eind juni dus een heel mooi bedrag schenken."

