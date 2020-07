Exclusief voor abonnees 200.000 besmettingen per dag wereldwijd 06 juli 2020

Zaterdag noteerde Wereldgezondheidsorganisatie WHO 212.326 nieuwe coronabesmettingen, een record. De vorige piek (189.077) deed zich voor op 28 juni. Ook gisteren steeg het getal nog voor het einde van de dag opnieuw boven de 200.000 uit. De sterkste stijging doet zich voor in de VS, Brazilië en India.