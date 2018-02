20 verwaarloosde ezels uit weide gehaald 14 februari 2018

20 verwaarloosde ezels zijn maandagochtend gered uit een weide aan de Waalsestraat in Tervuren. De politie kwam ter plaatse met de inspectie en een dierenarts na klachten. "Uit het medisch onderzoek blijkt dat de dieren ondervoed waren en schurft hadden. Bovendien waren de hoeven van de ezels veel te lang, waardoor de dieren niet goed konden lopen. De weide waar de dieren in leefden, was ook in een erbarmelijke staat. Er was geen beschutting en de weide was helemaal kaal gegeten", klinkt het bij dierenopvang De Zorghoeve. De ezels verblijven voorlopig nog in de dierenopvang. "Het parket Halle-Vilvoorde en de Dienst Dierenwelzijn moeten nu beslissen wat er met de dieren zal gebeuren en welke straf de eigenaars zullen krijgen", klinkt het bij de politie. (VDBS)

