20-tal jongeren op de vuist aan schoolpoort 04 maart 2019

00u00 0

De lokale politiezone Zennevallei is een onderzoek gestart naar een knokpartij aan de secundaire school Heilig-Hart&College in Halle, afgelopen vrijdag na schooltijd. Het begon met twee jongens die op de vuist gingen, maar al snel mengden bijna twintig omstaanders zich in het gevecht, dat ook gefilmd werd. Jongeren kwamen op de grond terecht en kregen trappen en een rugzak scheurde open waardoor boeken en papieren op straat belandden. Niemand had medische verzorging nodig en er werd geen klacht ingediend, maar de politie besliste om een onderzoek in te stellen. Een van de betrokkenen werd intussen al verhoord door de lokale politie. (TVP)

