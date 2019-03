20 politiecombi's achtervolgen dolle BMW-chauffeur 07 maart 2019

Liefst twintig politiecombi's hebben gisternamiddag in het Limburgse Bocholt de achtervolging ingezet op een dolle bestuurder. Vijf agenten liepen verwondingen op en drie combi's raakten beschadigd - twee daarvan zijn wellicht klaar voor de schroothoop. De politie wilde de BMW-bestuurder staande houden omdat hij met een vervalste nummerplaat rondreed. Maar van stoppen was geen sprake, en er werden snelheden tot 190 kilometer per uur gehaald. Pas na een halfuur kon één combi op de wagen van de man inbeuken, waarna ze beiden crashten. De dertiger uit Peer werd opgepakt en zit in de cel. Hij was onder invloed van drugs en is bekend bij de politie. (MMM)