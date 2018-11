20 pinten op, maar niet dronken 29 november 2018

Agenten trokken grote ogen toen ze in Knokke een ademtest afnamen van een 29-jarige man uit Alken. De Limburger was met enkele vrienden een avondje gaan stappen, toen de politie zag hoe hij met hoge snelheid door het rode licht scheurde. Volgens de agenten reed hij daarbij ei zo na enkele bewakingsagenten van de fiets. Ze zetten hem langs de kant, maar konden geen uiterlijke kenmerken van dronkenschap vaststellen. Toch had de jongeman 3,4 promille in z'n bloed - het equivalent van bijna 20 pinten. Hij werd al twee keer veroordeeld voor rijden onder invloed en kreeg gisterochtend in de Brugse politierechtbank 75 dagen rijverbod en 4.200 euro boete. Maar hij werd dus enkel veroordeeld voor intoxicatie achter het stuur, en niét voor dronkenschap. (SDVO)

