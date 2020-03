Exclusief voor abonnees 20% omzetgroei voor Elia 07 maart 2020

Hoogspanningsbeheerder Elia trok zijn omzet vorig jaar met 20% op tot 2,3 miljard euro. Dat was vooral het gevolg van het verhogen van de participatie in Eurogrid, de onderneming boven het Duitse 50Hz.

De stijgende omzet kon niet beletten dat de nettowinst van het bedrijf vorig jaar met 2,8% daalde tot 273,6 miljoen euro. In 2018 kon Elia nog genieten van het vrijkomen van een belangrijke voorziening voor een belastinggeschil.

Het dividend voor de aandeelhouders werd opgetrokken van 1,66 euro naar 1,69 euro.

