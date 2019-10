Exclusief voor abonnees 20 minuten in deze cocon en spoedarts kan er weer tegenaan 26 oktober 2019

Om patiënten optimaal te verzorgen, moet een arts alert zijn. Daarom start de spoedgevallendienst van het Jessa Ziekenhuis met het project 'Fit door de nacht'. De blikvanger is een soort cocon waarin het personeel zich even kan 'opsluiten' voor een powernap. Ook een ontspannend muziekje beluisteren is mogelijk in het toestel. "Het is wel belangrijk dat ze niet langer dan 20 minuten dutten, want daarna beland je in een diepe slaap en ligt de alertheid bij het ontwaken een stuk lager", zegt woordvoerster Lieve Ketelslegers. De dienst experimenteert ook met de invulling van de uurroosters. Zo worden de shifts van de artsen met vier uur verkort en krijgen verpleegkundigen de vrijheid om zelf hun uren in te vullen. "Net zoals een vrachtwagenchauffeur geen 12 uur non-stop alert achter het stuur kan zitten, kan een arts ook geen volledige nacht voldoende gefocust zijn om patiënten correct te behandelen", zegt Agnes Meersman, urgentiearts en diensthoofd van de spoedgevallen. Ook aan het eetpatroon van het personeel wordt gesleuteld. Om te voorkomen dat ze snelle koolhydraten naar binnen spelen, biedt het ziekenhuis voortaan op regelmatige tijdstippen gezonde tussendoortjes aan, zoals verse soep en noten. (EWH)

