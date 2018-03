20% minder zwerfvuil langs Vlaamse wegen 12 maart 2018

Er is vorig jaar 2.358 ton zwerfvuil opgeruimd langs de Vlaamse gewest- en autosnelwegen, ruim 20% minder dan in 2016. Het gaat al om de vierde daling op rij. Vijf jaar geleden werd nog 3.572 ton afval weggehaald. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a) opvroeg bij minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). De kostprijs voor het opruimen bedroeg vorig jaar 5,2 miljoen euro, of zo'n 2.202 euro per ton. "Ik hoop dat de daling aangeeft dat steeds minder mensen hun afval dumpen langs de weg - maar 2.358 ton blijft wel een gigantische berg", aldus Joris Vandenbroucke.