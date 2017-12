20% minder werkloze jongeren 00u00 0

De werkloosheid is in november fors gedaald, zo blijkt uit cijfers van de RVA. Iets meer dan 350.500 Belgen kregen vorige maand een uitkering, ruim 30.800 minder dan vorig jaar en goed voor een daling van 8%. Vooral de jeugdwerkloosheid daalde fel, met meer dan 20% of 7.529 jongeren. De sterkste daling is er bij de min-25-jarigen. In de leeftijdsklasse van 60 tot 65 kwamen er wel 9.277 werklozen bij, goed voor een stijging met iets meer dan 46%, maar de RVA verwijst daarvoor naar de veranderde regels. Dit jaar ging de minimumleeftijd voor een vrijstelling van de inschrijving als werkzoekende omhoog van 61 naar 62 jaar.