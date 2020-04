Exclusief voor abonnees 20 miljoen jobs bedreigd in Afrika 07 april 2020

00u00 0

In Afrika worden mogelijk 20 miljoen jobs bedreigd door de coronapandemie, blijkt uit een studie van de Afrikaanse Unie. Het gaat zowel om formele jobs als om banen in de informele economie. Landen die voor hun economie grotendeels afhangen van het toerisme of van olieproductie, lopen het grootste risico.

Voor de coronacrisis het continent bereikte, stelde de Afrikaanse Ontwikkelingsbank een groei van de economie met 3,4% voorop. Nu gaat ze uit van een daling.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen