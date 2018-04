20% meer rijlessen gevraagd 14 april 2018

Wie binnenkort rijles wil volgen, houdt het best rekening met lange wachttijden. De vraag naar rijlessen ligt immers 20 procent hoger dan andere jaren, zeggen verschillende rijscholen. En vanaf juli wordt het nog erger, voorspelt mobiliteitsorganisatie VAB, want dat is traditioneel een populaire periode door de zomervakantie. De grotere vraag komt er door de aangepaste wetgeving. Sinds oktober 2017 moeten er tussen je theoretisch en praktisch rijexamen negen in plaats van drie maanden zitten. Nu de praktische proef dus stilaan in zicht komt, is het tijd om te gaan oefenen, zo redeneren leerling-chauffeurs. Ook het feit dat begeleiders nu zelf opleidingsmomenten moeten volgen, zorgt ervoor dat wie zoon of dochterlief wilde leren rijden, toch eerder voor de rijschool kiest.

HLN