20% meer oproepen bij Tele-Onthaal 02 april 2020

Tele-Onthaal ontvangt 20% meer oproepen sinds de coronacrisis. Het aantal chatgesprekken lag de afgelopen twee weken zelfs 34% hoger dan anders. Corona was de aanleiding voor 60% van de oproepen. Veel mensen vrezen dat zij, of iemand uit hun omgeving, door ziekte zullen worden getroffen. Vooral risicopatiënten zijn bijzonder ongerust daarover. Uit de gesprekken blijkt dat de sociale isolatie zwaar doorweegt bij mensen die over weinig netwerk, familie of vrienden beschikken. Ook de financiële kant van de zaak baart velen zorgen. Bij Tele-Onthaal zitten momenteel 465 vrijwilligers klaar om de telefoon op te nemen.

