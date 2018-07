20% meer airco's en ventilatoren verkocht 25 juli 2018

Door de aanhoudende hitte vliegen er 20% meer airco's en ventilatoren de deur uit bij elektrozaken dan vorige zomer. Ambrava, de Belgische importeur van Samsung-klimaatsystemen, wijst erop dat de normen voor nieuwbouwwoningen almaar strenger worden inzake ventilatie en dus duiken er ook nieuwigheidjes op. "Zo krijgen we meer vraag naar zogeheten 'splitjes' die je op de (slaap)kamer installeert en die in de zomer verkoeling bieden en in de winter voor extra warmte zorgen."