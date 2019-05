Exclusief voor abonnees 20 lijsten stranden onder kiesdrempel 28 mei 2019

Bij de verkiezingen voor de Kamer zijn in totaal twintig lijsten onder de kiesdrempel gestrand. Het gaat onder meer om unitaristische, pro-Europese en dierenpartijen. Onder de partijen die de kiesdrempel bij de federale verkiezingen niet haalden, is de Parti Populaire. De lijst van Mischaël Modrikamen verloor haar zetel in het parlement. Ook Listes Destexhe, de partij die senator en Brussels Parlementslid Alain Destexhe begin dit jaar oprichtte toen hij opstapte bij MR, heeft geen verkozenen. Op het Vlaamse niveau halen twaalf partijen de kiesdrempel niet, waarvan de UF de grote verliezer is. De Franstalige eenheidspartij in Vlaams-Brabant haalde bij de Vlaamse verkiezingen in 2014 nog nipt de kiesdrempel, maar moet haar zetel nu weer inleveren.

