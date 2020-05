Exclusief voor abonnees 20 kilogram lichter, maar eindelijk weer een dikke knuffel 16 mei 2020

Hij is twintig kilogram en al zijn spieren kwijt, maar Sven Mettepenningen (38) uit Dendermonde, één van de eerste coronapatiënten in ons land, is weer thuis. Sinds midden maart zweefde de papa van twee en leraar wiskunde tussen leven en dood. Midden maart werd hij ziek en uiteindelijk bracht hij weken door in coma. Eens ontwaakt, was ook nog een operatie aan de longen nodig. "Iedereen zegt me dat ik zo goed gevochten heb, maar zelf weet ik daar niets meer van", vertelt Sven, die massaal werd toegejuicht bij zijn thuiskomst, maar al die tijd vooral had uitgekeken naar een dikke knuffel met zoon Robbe, dochter Kato en echtgenote Ellen. "Ik ben geen emotionele mens, maar hier ben ik toch erg van aangedaan. En wees maar zeker: op 1 september sta ik weer voor de klas, in mijn lokaal op de derde verdieping van het Oscar Romero-college in Dendermonde." (DND)

