20 kilo coke besteld, toch vrijgesproken

Twintig kilogram cocaïne bestellen, maar toch vrijgesproken worden voor drugsfeiten? Twee Izegemse jeugdvrienden kregen het voor elkaar. De voormalige uitbater van de Gentse Culture Club en een voormalig tennisclubvoorzitter bestelden op een seksfeest in het kasteel van Vinderhoute voor 200.000 euro aan coke. Op de tennisclub werd het bedrag overhandigd. De levering van de coke zou dan plaatsvinden op het parkeerterrein van het Van der Valkhotel in Drongen. In de koffer van de dealer zaten echter witte Ytongblokken met wat poeder. De 'dealer' tipte zelf de politie. Zo kon hij laten uitschijnen dat de grote geldsom en de drugs in beslag waren genomen. De rechtbank oordeelde dat het doen en laten van de tennisleerkracht en de voormalige Culture Clubuitbater zeer laakbaar is. Maar "het onderzoek leverde geen bewijzen op dat ze concrete handelingen stelden om de drugs effectief aan te kopen". De Gentse 'dealer' werd wel veroordeeld tot 40 maanden cel en een boete van 18.000 euro voor oplichting. een som van 53.000 euro werd verbeurd verklaard. (JEW)

