20 keer geen rijbewijs: 18 maanden gevangenis 07 maart 2018

00u00 0

Een 41-jarige Blankenbergenaar heeft in de Brugse politierechtbank 18 maanden cel gekregen nadat hij voor de 20ste keer achter het stuur van een wagen werd betrapt, terwijl zijn rijbewijs niet in orde was of ingetrokken. Op 1 december 2016 was het weer prijs, toen de politie hem in Blankenberge zag rondrijden zonder dimlicht. "De lampjes op het dashboard van mijn vriendin haar wagen werkten niet meer", beweerde Sven S. "Ik moest de weg op om te controleren of het verholpen was." Rechter Peter Vandamme vond het welletjes en legde S. bovenop zijn celstraf nog 3 jaar rijverbod en 6.000 euro boete op. (SDVO)