20-jarige slaat controleur De Lijn in elkaar met metalen staaf 14 oktober 2019

Een 38-jarige controleur van De Lijn is zaterdagochtend het slachtoffer geworden van zware agressie. Toen hij in de metrokoker onder het Centraal Station in Antwerpen een spoorloper aansprak, viel de jongeman van 20 hem aan met een metalen staaf die op de vloer lag. De controleur kreeg enkele rake klappen op het achterhoofd en verloor het bewustzijn. Hij is minstens tien dagen arbeidsongeschikt. De verdachte kon vluchten, maar werd even verderop gevat door de politie. Hij is aangehouden voor poging doodslag. (BSB)