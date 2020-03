Exclusief voor abonnees 20-jarige opgepakt voor neersteken buschauffeur 02 maart 2020

De politie heeft gisteren in Hulst, in de Nederlandse provincie Zeeland, een man van 20 aangehouden voor het neersteken van een buschauffeur. Het slachtoffer, een 51-jarige medewerker van De Lijn uit Burcht (Zwijndrecht), zou de dader gefilmd hebben. Het is dankzij die beelden dat de politie hem op het spoor kwam. De twintiger zat samen met een andere jongen en een meisje op de bus richting België. Het drietal zocht volgens de chauffeur ruzie met andere passagiers en sloeg tegen de ramen. Toen hij hen daarop aansprak, stapten twee van de drie uit in Hulst. De jongeman die achterbleef, bedreigde hem met een mes. Toen de bestuurder hem daarop begon te filmen, haalde hij uit. Het slachtoffer liep een flinke snee op ter hoogte van z'n borst. Een collega diende hem de eerste zorg toe, vervolgens werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar.

