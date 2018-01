20 jaar 22 januari 2018

Zolang is het geleden dat RC Genk in de reguliere competie nog eens thuis kon winnen van Anderlecht. De play-offs buiten beschouwing gelaten pakten de Brusselaars hun achttiende zege in de Luminus Arena. De laatste thuisoverwinning van RC Genk in de reguliere competitie dateert van 8 februari 1998, toen werd het 2-1 na goals van Zetterberg en Strupar (2x). In de play-offs wonnen de Limburgers de laatste jaren wél drie keer van paars-wit.

