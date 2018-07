20 jaar straat: "Ik ging weg op de berg. En kreeg m'n leven terug" Bij Paul Van Gansbeke (56) in Oudenaarde Sabine Vermeiren

19 juli 2018

06u00 0 De Krant De zomerklassieker van deze krant viert feest. Twintig jaar lang belden reporters in de zomermaanden aan op lukraak gekozen adressen voor gesprekken over het leven en de liefde. Redactrice Sabine Vermeiren verzamelde de meest spraakmakende interviews, en gaat samen met fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten bij twaalf mensen op 'herbezoek'. Nu eens in de Dorpsstraat, dan in de Kapelstraat of de Molenstraat: hoe is het de bewoners vergaan? En wat doet er nu écht toe, zoveel jaar later?

2013: Paul (51) woont in de Molenstraat in Horebeke, in een oud huis bovenop een berg. Hij huurt het van z'n broer. Het staat achteraan in een doodlopende straat, op een godvergeten plek waar geen mens ooit komt. Paul leeft in een groot isolement: hij werd geboren met een open rug, is verlamd vanaf zijn middel en zit in een rolstoel. Daardoor kan hij niet zelfstandig de berg verlaten. Elke dag krijgt Paul bezoek van één van z'n twee broers. Ander contact met de buitenwereld is er niet. Tien jaar geleden stierf de vriendin van Paul. Er volgde nog één korte relatie, maar die mislukte. Paul hoopt de liefde nog te vinden.

2018: Na de dood van z'n broers verhuisde Paul, wég van de berg en van de molen in de doodlopende straat. Op z'n rolstoel geen vlammen meer, maar de vrijheid die hij door z'n vertrek kreeg, geeft hem alle warmte van de wereld.

Over twee weken krijgt Paul de sleutel. Op z'n 56, en voor het eerst in z'n leven, wordt hij eigenaar. Alles in z'n luxeappartement is gloednieuw. Met gangen breed genoeg voor zijn rolstoel. En een aangepaste keuken. Voor die sprankel geluk moest hij wél eerst het rauwste verdriet doorstaan: in tien weken tijd verloor Paul zijn beide broers. Ironisch genoeg bleek dat de horde die hij moest nemen om z'n eigen vrijheid te krijgen. Wég van de berg, naar een leven in de bewoonde wereld.

Op de valreep voor de start van het bouwverlof trekt de aannemer nog een sprintje. Als straks de keuken en de op maat gemaakte dressing erin staan, is alles klaar. Paul manoeuvreert vlot door de vertrekken: de deuropeningen zijn extra wijd gemaakt en langs een aflopende helling bolt hij naar z'n terras. "Zie je die daar?" Paul wijst zuidwaarts. Van ver doet de glooiing denken aan de berg waarop hij de helft van z'n leven sleet. Maar het is een andere, meer legendarische heuvelrug die hier de horizon bepaalt. "De Koppenberg."

Alweer die ziekenhuiskamer

