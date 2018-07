20 jaar straat: "Elke ochtend om acht uur: pannenkoeken bij de bonni" Slot: bij Lydie Marcelis (36) en Jimmy Bouwens (39) in Pulle Sabine Vermeiren

20 juli 2018

06u00 0 De Krant De uitspraken van Maria waren er destijds niet naast geweest. Ze vertelde in het interview dat Lydie, zestien, naar Spanje was. Maria had, voor in haar valies, een eerstehulpkoffertje gemaakt. Met iets tegen de muggen, iets tegen de zon, iets tegen beten, én iets tegen jongens. "Ik vind: je moet open zijn in die dingen. Het is normaal dat meisjes van die leeftijd met seks beginnen te experimenteren", zei ze. In Pulle hebben ze over die condoom-story wéken gesproken. Het was 1998, de moraal was nog net iets preutser.

1998: Gaston (58) en Maria (54) Marcelis wonen samen met hun gehandicapte zoon Jef (18) en dochter Lydie (16) in een arbeidershuisje in de Dorpsstraat. Ze leiden een eenvoudig maar gelukkig leven, waarin Jef centraal staat. Dochter Lydie is op het moment van het interview op reis naar Spanje. Ze is nogal losbandig en dus heeft Maria haar dochter condooms meegegeven. "Meisjes van die leeftijd experimenteren. Daar kan je maar beter op voorbereid zijn, anders komen er ongelukken van."

2018: Twintig jaar later is in Dorpsstraat 7 de cirkel rond. Onder een dubbel zo groot dak doen drie generaties nu aan kangoeroewonen. Lydie, al zeventien jaar keurig getrouwd en moeder van drie, is de spil. Links van het huis is de tijd blijven stilstaan. Rechts raast het leven voort met driehonderd per uur. Twee werelden, verbonden door één tussendeur. "Ergens anders wonen, ik zou dat niet kunnen. Ons moeke en ik, wij horen bijeen."

Zó losbandig is Lydie dan uiteindelijk toch niet gebleken. Já, er was in haar jeugd die periode in de Illusion in Lier. Uitgaan van vrijdag tot maandag. Maar lang heeft dat allemaal niet geduurd. Want ineens was er, op haar 19de, Jimmy. Een half jaar later was Lydie getrouwd. "Ik weet het wel, dat is snel. Maar we waren stápelverliefd, wij twee. Wij konden niet anders dan samen zijn. Hoe sneller, hoe liever. Achteraf bekeken, zeg ik: zo jong trouwen, ik zou dat niet meer doen. Ik raad dat niemand aan, óók al hebben wij daar zelf geen spijt van. Want nu eerlijk: eigenlijk waren wij snotneuzen. Het is dat wij elkaar zo graag zien, dat het allemaal is blijven duren. Jimmy was mijn eerste échte lief. Ik ben daar heel fier op."

Ons voke

