20 jaar straat: "De dag na haar dood zeiden we: 'De winkel van mama moet nú weer open'" Sabine Vermeiren en Pieter-Jan Vanstockstraeten

09 juli 2018

06u00 0 De Krant De zomerklassieker van deze krant viert feest. Twintig jaar lang belden reporters in de zomermaanden aan op lukraak gekozen adressen voor gesprekken over het leven en de liefde. Redactrice Sabine Vermeiren verzamelde de meest spraakmakende interviews, en gaat samen met fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten bij twaalf mensen op 'herbezoek'. Nu eens in de Dorpsstraat, dan in de Kapelstraat of de Molenstraat: hoe is het de bewoners vergaan? En wat doet er nu écht toe, zoveel jaar later?

2008

Carine (52) runt al dertig jaar een winkel in de Kerkstraat. Ze verkoopt juwelen en brillen, en bouwde in haar eentje een bloeiende zaak op. Nochtans heeft Carine al sinds 1992 een hele slechte gezondheid. Ze overwon kankers aan de borst, aan de lever, en aan de baarmoederhals. Ze leeft met een stoma, maar klaagt niet. Ze scheidde in 1986 van een alcoholicus en bleef daarna alleen. Haar grote trots zijn haar dochters Kim (26) en Jill (24). "Alleen zij houden me op de been."

2018

De winkel van mama Carine wordt met zorg voortgezet door de twee zussen. Jill doet de juwelen, Kim de brillen. Jill lijkt het meest op Carine, Kim heeft het zorgende van haar mama. Geen van de twee is een kopie van hun moeder, maar bundel ze tot één geheel, en je hebt Carine.

Bij de dochters van Carine in Dentergem

