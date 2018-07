20 jaar straat: "Amai, op dieet geweest?, vragen ze. Nee, naar de dokter, zeg ik" 20 JAAR STRAAT | Bij Chris Vervaet (42) in Elversele Sabine Vermeiren

18 juli 2018

05u00 0 De Krant De zomerklassieker van deze krant viert feest. Twintig jaar lang belden reporters in de zomermaanden aan op lukraak gekozen adressen voor gesprekken over het leven en de liefde. Redactrice Sabine Vermeiren verzamelde de meest spraakmakende interviews, en gaat samen met fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten bij twaalf mensen op 'herbezoek'. Nu eens in de Dorpsstraat, dan in de Kapelstraat of de Molenstraat: hoe is het de bewoners vergaan? En wat doet er nu écht toe, zoveel jaar later?

2009: Chris Vervaet (33) woont in de Dorpsstraat, in een knus appartement. Hij is leraar in het beroeps en zetelt in de gemeenteraad van Temse voor CD&V. Het lokale verenigingsleven is z'n grootste passie. In de liefde loopt het moeilijk: Chris is al tien jaar vrijgezel, maar op een dag staat ze voor zijn neus, gelooft hij. Zolang ze maar geen (ex-)leerlinge is.

2018: 46 kilo, dat is het voornaamste verschil tussen de Chris van 2009 en die van nu. Ook z'n appartementje heeft hij ingeruild voor een huis - vlak naast dat van zijn ouders, nog wel. "Moeder heeft een sleutel, maar ze gebruikt die niet."

Op z'n zwaarst woog hij 136 kilo. Toen op dat moment óók z'n lief hem nog liet zitten voor een ander, heeft Chris de knop omgedraaid. Vier weken later lag hij op de operatietafel. Nu hij 46 kilo minder weegt, heeft hij spijt dat hij die maagverkleining niet véél vroeger liet doen. Langs de buitenkant: alles dik oké nu. Maar het knaagt: waar blijft toch die leuke single vrouw die dat óók eens opmerkt?

