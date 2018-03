20 jaar Quick.Step jaar passie voor koers jaar WINNEN 30 maart 2018

2018 is een mijlpaal voor Quick.Step. De West-Vlaamse parket-, laminaat- en luxevinylfabrikant is exact twintig jaar actief als sponsor in het profwielrennen. En daar hoort een 'porseleinen' feestje bij vandaag, in het hoofdkwartier in Wielsbeke. Na de traditionele laatste persconferentie voor de Ronde van Vlaanderen, met alle geselecteerde renners, blikken pioniers Patrick Lefevere en Frans De Cock en Unilin Flooring-CEO Paul De Cock terug op twee succesvolle decennia. Ze doen dat in het gezelschap van een aantal iconen, die er mee voor gezorgd hebben dat Quick.Step Floors uitgroeide tot één van de sterkste teams in de geschiedenis van de wielersport. Daarbij onder meer Tom Boonen, Paolo Bettini, Mark Cavendish, Oscar Freire, Johan Museeuw, Tom Steels, Peter Van Petegem, Wilfried Peeters en Andrea Tafi. Quick.Step kwam in 1999 het peloton ingerold als cosponsor van de befaamde Mapei-ploeg, was vervolgens negen jaar lang hoofdsponsor, zette nadien onder het bewind van Marc Coucke gedurende vijf jaar een stap opzij, om het team sinds 2017 opnieuw voluit te dragen. Toeval of niet, maar Yves Lampaert zorgde woensdag in Dwars door Vlaanderen al voor de... twintigste seizoenszege van Quick.Step Floors. Meteen de op drie na sterkste start van Lefeveres troepen in twintig jaar. Alleen in de beginjaren 1999 en 2000 en in 2012 werd dat aantal op datum van 29 maart overtroffen. Opvallend: de twintig zeges werden behaald door liefst tien verschillende renners: Viviani (6), Gaviria (4), Terpstra en Hodeg (2), Richeze, Alaphilippe, Cavagna, Jakobsen, Schachmann en Lampaert (1). Een dominantie en diversiteit die sterk doet terugdenken aan het gouden Mapei-tijdperk. 'Vincere insieme'. Samen winnen. Nog steeds. (JDK)

