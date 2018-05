20 jaar na dioxinecrisis: rechtszaak over de miljoenen 09 mei 2018

00u00 0

Bijna 20 jaar na de dioxinecrisis is gisteren voor de Gentse correctionele rechtbank gepleit over de schadevergoedingen. De crisis barstte los in mei 1999, toen bleek dat er dioxines in kip en varkensvlees terechtgekomen waren. Meer dan 7 miljoen dieren werden afgemaakt. De schuldigen bleken het bedrijf Verkest uit Deinze en het Waalse Fogra. Gisteren vroegen de benadeelde bedrijven - vooral veevoederproducenten - ruim 10 miljoen euro terug. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen wil nog eens 24 miljoen. Vonnis na de zomer. (OSG)