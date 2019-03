20 jaar cel voor vrouw die man liet doodschieten 21 maart 2019

00u00 0

Een vrouw die haar man liet vermoorden heeft van de Dendermondse rechter 20 jaar cel gekregen. Op 2 juni 2014 werd slachtoffer Wim Van Cauteren, een autohandelaar, in zijn woning in Lebbeke doodgeschoten door Gino V.R. Dat gebeurde op vraag van Katrien R. Om de ware toedracht te verdoezelen, verzon R. een tigerkidnapping. Dat moest verklaren waarom er zo'n 35.000 euro uit de kluis was gehaald na de schietpartij en 2.100 euro uit de broekzakken van Van Cauteren. De som was echter niet voor de zogeheten kidnappers, maar was bloedgeld voor schutter V.R. De centen werden later gevonden in de slaapkamer van de dader, verstopt in een knuffelbeer. De drijfveer van Katrien R. voor de moord was de jarenlange mishandeling door haar man op fysiek, seksueel, financieel en emotioneel vlak. Toen ze vreesde dat zijn agressie zich ook tegen de kinderen zou keren, besloot ze dat hij uit de weg geruimd moest worden. Gino V.R. kreeg 18 jaar cel. (DND)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen