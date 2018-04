20 jaar cel voor 'brave huisvader' met duister dubbelleven 21 april 2018

Jan Rasschaert (54) uit Tielt-Winge is veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar voor de doodslag op zijn minnares Mia Verschueren (52) uit Sint-Truiden. Rasschaert had al sinds 2009 een relatie met de vrouw en hield dat al die tijd netjes verborgen voor zijn echtgenote. Mia wilde echter een toekomst uitbouwen met Jan, maar dat zag hij niet zitten. Al jaren leidde hij immers een dubbelleven vol minnaressen, leugens en valse beloften en hij besefte dat zijn kaartenhuisje in elkaar dreigde te storten. Op 17 februari 2015, tijdens een discussie met Mia over het samenwonen, sloeg Jan een fles wijn stuk op het hoofd van de vrouw. Vervolgens liet hij na om haar toch nog te redden en stak hij zelfs haar appartement in brand. De zoon van Mia krijt een morele schadevergoeding van 20.000 euro. "Ik heb haar nooit dood gewild en had eerlijk moeten zijn", stamelde Jan tijdens het proces. (BVDH)

