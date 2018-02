20 jaar Beyoncé: als ze maar een ster werd Vader Beyoncé maakte ruzie met alles en iedereen, voor die éne droom Redactie

00u00 0 De Krant Op 17 februari 1998 lost Destiny's Child hun eerste album op de wereld. Op de cover poseren vier meisjes in lederen pakjes. Ze lijken twintigers, maar het zijn tieners. Twee decennia later is één van hen één van de beste artiesten ooit. Het was haar vader die het talent strategisch omzette in wereldklasse: 30 jaar lang gaf de man zowat alles op - carrière én familie - om van Beyoncé Giselle Knowles 'Queen Bey' te maken.

"Vertel nooit hoe oud jullie zijn. Ik wil niet dat het publiek jullie als kindsterretjes beschouwt. Die laten ze nóóit opgroeien." Mathew Knowles zegt de woorden in de lente van 1998 tegen vier tienermeisjes, vlak voor een interview. Ze zijn dan amper zestien jaar oud en touren als Destiny's Child door de VS met hun eerste album, waar ze snel drie miljoen exemplaren van verkopen. De vier voelen zich geïntimideerd door zijn woorden. Ze weten dat hun manager een doel heeft: 'zijn' groep tot vedettes bombarderen, wat het ook kost. Eén van hen, zijn dochter Beyoncé, voelt dan al wat zijn échte plan is. Van háár een ster maken.

