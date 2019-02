20 graden, en Antwerpen heeft... een ijssculptuur 27 februari 2019

00u00 0

Normáál zou een ijssculptuur in februari geen probleem mogen zijn, maar wie dit exemplaar aan het Centraal Station in Antwerpen wil gaan bewonderen, zal zich misschien toch moeten haasten - het kwik klom gisteren tot 20 graden. De sculptuur, in de vorm van twee ijsberen, heeft nochtans de beste bedoelingen. Het initiatief Mooimakers, dat strijdt tegen afval, plaatste immers sigarettenpeuken in het ijs, om zo aandacht te vragen voor dat afvalprobleem. Vorig jaar visten wetenschappers 2,5 miljoen peuken uit de oceaan - zelfs op de Noordpool werden er al gevonden. (PhT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN