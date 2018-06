20 gewonden bij schietpartij in Amerika 18 juni 2018

Bij een schietpartij tijdens kunstevenement Art All Night in de Amerikaanse stad Trenton, tussen New York en Philadelphia, is zaterdagavond een twintigtal mensen gewond geraakt. Een jongen van 13 liep levensgevaarlijke verwondingen op, en één schutter werd gedood door de politie. De aanleiding is onduidelijk, maar volgens bepaalde bronnen zou een vechtpartij volledig geëscaleerd zijn. Op het festival waren zo'n 100 bezoekers. Doordat het zo'n kleinschalig evenement was, werden er geen controles gehouden met metaaldectectoren. (KAV)